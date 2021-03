Fim das moratórias bancárias faz disparar pedidos de ajuda, alerta Deco

A Associação de Defesa do Consumidor alerta para o aumento dos pedidos de ajuda, com o fim das moratórias. A Deco sublinha que há famílias em situação de desespero por não conseguirem voltar a pagar a totalidade da prestação da casa.

Com o fim das moratórias bancárias muitos portugueses voltam no próximo mês a pagar a totalidade da prestação da casa, uma situação que está a gerar desespero a muitas famílias.

A associação de defesa do consumidor lembra que as famílias têm ainda a possibilidade de aderir, até ao final do mês, à moratória pública para o crédito à habitação estendida até ao final de setembro.

A Deco aconselha no entanto aos portugueses a fazerem contas antes de aderirem à moratória pública.

As dificuldades das famílias devido à pandemia têm feito disparar os pedidos de ajuda. Só no último ano, a Deco recebeu mais de 30 mil pedidos de aconselhamento financeiro.