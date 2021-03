Associações de estudantes do ensino secundário promovem greve às inscrições nos exames  

As associações de estudantes do ensino secundário estão a promover uma greve às inscrições nos exames nacionais até dia 11 de abril.

O protesto vem no seguimento da decisão do Governo de manter o regime de exceção, que impossibilita a realização de exames de melhorias às notas do ensino superior.

Os estudantes vão realizar somente os exames que precisam para entrar nos respetivos cursos e apenas será possível fazer melhoria de nota às disciplinas específicas. Ou seja, os estudantes que queiram aumentar a média de ingresso não podem fazer exames nacionais para subir a nota interna do ensino secundário.