PCP insiste no alívio do confinamento e prioridade no rastreio e testagem

O PCP considera que o Governo deve aliviar o confinamento. O secretário-geral do partido diz que a prioridade deve estar no rastreio e na testagem da população. No final da reunião com o Presidente da República, Jerónimo de Sousa garantiu ainda manter o voto contra a renovação do Estado de Emergência.

Jerónimo de Sousa avisou ainda Marcelo para o risco de "falências em massa" de micro, pequenas e medias empresas e o aumento do desemprego que pode atingir 15%

O secretário-geral do PCP afirmou que as "medidas de confinamento" são "inseparáveis do agravamento da situação económica e social".

