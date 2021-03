Marcelo admite estado de emergência até maio, mas quer "ir abrindo as escolas de todo o país" depois da Páscoa

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, assumiu esta segunda-feira que o Estado de Emergência pode vir a prolongar-se até maio.

"Havendo um plano de desconfinamento até maio quer dizer que há atividades confinadas parcialmente até maio. E, portanto, é muito provável que haja estado de emergência a acompanhar essa realidade, porque o estado de emergência legitima aquilo que, com maior ou menor extensão, são restrições na vida dos portugueses", declarou Marcelo Rebelo de Sousa aos jornalistas, em Lisboa.

O Presidente da República passou a tarde desta segunda-feira na Escola Básica Parque Silva Porto, em Benfica, Lisboa, onde disse esperar que todas as escolas abram depois da Páscoa.

Na visita, destacou a importância do ensino presencial, que começou a desconfinar a semana passada. Ocorreu em sinal de apoio à retoma do ensino presencial como "peça essencial no processo de abertura", que disse esperar que não seja de "avanços e recuos".

O Presidente da República recebe os partidos terça e quarta-feira. Depois enviará o novo decreto do Estado de Emergencia para aprovação na Assembleia da República.

O diploma "será sensivelmente igual ao decreto anterior", adiantou Marcelo Rebelo de Sousa.

