Como se vive hoje o momento irrepetível do nascimento de um filho nos hospitais portugueses?

Hoje no Jornal da Noite

Mais de um ano depois do início da pandemia, há hospitais que continuam a afastar o pai do nascimento, apesar da lei portuguesa garantir o direito da grávida a ter acompanhante no parto.

Há hospitais em que as mães que testam positivo continuam a ser separadas do bebé, independentemente da sua vontade e apesar dos danos para ambos.

Como se vive, nos dias de hoje, o momento irrepetível do nascimento de um filho nos hospitais portugueses? A resposta é: depende do sítio onde se vive.

Mães, pais e profissionais de saúde traçam o retrato de um país a muitas velocidades, numa Grande Reportagem SIC a não perder, esta quinta-feira no Jornal da Noite.

