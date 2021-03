Há hospitais em que as mães que testam positivo continuam a ser separadas do recém-nascido, independentemente da sua vontade e apesar de serem claros os danos para ambos, como sublinham as recomendações internacionais.

Como se vive hoje o momento irrepetível do nascimento de um filho nos hospitais portugueses? A resposta é: depende do sítio onde se vive. Mães, pais e profissionais de saúde traçam o retrato de um país a muitas velocidades na Grande Reportagem SIC.

No início, a resposta à pandemia impediu o pai de estar presente no nascimento de um filho em quase todos os hospitais do país. Em março de 2020 apenas seis dos 43 hospitais públicos com serviço de obstetrícia do SNS optaram por nunca fechar a porta ao pai.

Nos primeiros partos de grávidas com teste positivo, mãe e bebé eram separados. Eram os dias em que pouco se sabia sobre o novo vírus, em que não eram ainda claras as principais vias de transmissão e em que alguns hospitais lidavam com a escassez de equipamentos de proteção.

E um ano depois? Como se adaptaram e organizaram os hospitais? O que já sabemos sobre a covid-19 na gravidez e nos bebés? Mães, pais e profissionais de saúde guiaram a Grande Reportagem SIC ao longo de seis meses, em várias geografias. "O Sol, quando nasce" é o retrato de um país a muitas velocidades.

Um país em que a possibilidade do pai estar presente no nascimento do filho depende do sítio onde vive. Um país em que, dependendo do sítio onde vive, a mãe que testa positivo pode permanecer com o bebé ou pode ser separada do filho contra a sua vontade.

Em 2020 nasceram em Portugal 85 456 bebés. Em janeiro e fevereiro de 2021 os nascimentos reduziram 19% em relação ao ano anterior.

FICHA TÉCNICA



