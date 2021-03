Operação "Páscoa em Casa". PSP reforça fiscalização na via pública até 5 de abril

A PSP anunciou esta quinta-feira um reforço da sua presença na via pública entre sexta-feira e 05 de abril, no âmbito da operação "Páscoa em Casa" para dissuadir e prevenir comportamentos de propagação da covid-19.

"Por ocasião da época Pascal, bem como a necessidade de garantir o cumprimento da proibição de circulação entre concelhos, a PSP leva a cabo a operação #Páscoa em Casa ", que decorrerá desde as 00:00 de 26 de março até às 00:00 de 05 de abril, adiantou a direção nacional.

Em comunicado, a PSP avançou que esta operação vai decorrer em todo o país, com os efetivos da força de segurança "mais presentes na via pública, alavancando o sentimento de segurança dos cidadãos e contribuindo para a dissuasão e prevenção de comportamentos que potenciem risco de disseminação da covid-19".

"A PSP manter-se-á presente, e com grande visibilidade, para apoio à população e fiscalização do cumprimento das normas em vigor no atual estado de emergência, particularmente nos locais de maior concentração potencial de pessoas", refere.