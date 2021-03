Covid-19. Brasil atinge novo máximo de casos num dia 

O Brasil ultrapassou pela primeira vez os 100 mil casos diários de covid-19. O país atravessa o pior momento da pandemia, com cerca de 3 mil mortes por dia.

Com o aumento do número de mortos nos hospitais das maiores cidades brasileiras e a falta de espaço nas morgues, os corpos das vítimas de covid-19 aguardam, lado a lado, com quem luta para sobreviver à doença.

A população não tem cumprido as medidas decretadas por prefeitos e governadores, as mesmas que o Presidente Bolsonaro voltou a criticar, desta vez, dando o exemplo da chanceler alemã.

"Fiquei surpreso esta semana com uma declaração de Angela Merkel, que cancelou um confinamento previsto para a Semana Santa, fez um 'mea culpa' e disse que foi um erro", disse Jair Bolsonaro, na quinta-feira, na habitual transmissão em vídeo na rede social Facebook.

Bolsonaro referia-se à decisão anunciada pela chanceler alemã, na quarta-feira, de cancelar a suspensão de atividades marcada entre a quinta-feira Santa e a segunda-feira de Páscoa, proibia concentrações públicas e obrigava a encerrar quase todo o comércio.