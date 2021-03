Covid-19. Santuário de Fátima celebra a Páscoa em formato online 

O Santuário de Fátima vai celebrar a Páscoa, pela primeira vez, num formado online, devido à pandemia de covid-19.

Com a proibição de circulação entre concelhos até 5 de abril, muitos peregrinos não podem deslocar-se a Fátima para as celebrações da semana santa. Só os residentes no concelho poderão acompanhá-las presencialmente.

No comunicado do Santuário de Fátima, cada peregrino deve levar o seu próprio ramo para a bênção de Domingo de Ramos. Será também exigido o uso de máscara e distanciamento físico.

No ano passado, o Santuário celebrou a Páscoa, pela primeira vez, sem peregrinos e à porta fechada. Agora, Fátima não terá turistas pelo segundo ano consecutivo, para o desalento do setor hoteleiro e da restauração.