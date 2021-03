Portugal com mais 5 mortes e 488 novos casos de covid-19 em 24 horas

Portugal contabiliza esta sexta-feira mais 5 mortes e 488 novos casos de covid-19, segundo o relatório diário da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Desde o início da pandemia, Portugal já registou 16.819 mortes e 819.698 casos de infeção pelo vírus SARS-CoV-2, estando esta sexta-feira ativos 31.540 casos, menos 408 em relação a ontem.

O boletim epidemiológico da DGS revela que estão internados 669 doentes, menos 26 do que na quinta-feira.

Nos cuidados intensivos, Portugal tem hoje 155 doentes, mais um em relação a ontem.

Os dados indicam ainda que mais 891 doentes foram dados como recuperados, fazendo subir para 771.339 o número total de recuperados desde o início da pandemia em Portugal, em março de 2020.

As autoridades de saúde têm sob vigilância 15.299 contactos, mais 264 relativamente ao dia anterior.

Portugal tem hoje uma incidência de 75,7 novos casos de infeção com SARS-CoV-2 por 100.000 habitantes e o índice de transmissibilidade (Rt) subiu 0,93.

De acordo com os dados oficiais, quando analisado apenas o território de Portugal Continental a incidência situa-se nos 66,8 casos por 100.000 habitantes e o Rt em 0,92. A incidência refere-se ao número de novos casos por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias.

Estes indicadores são os critérios definidos pelo Governo para a avaliação contínua do processo de desconfinamento.

A 11 de março, na apresentação do plano de desconfinamento, o primeiro-ministro avisou que as medidas da reabertura serão revistas sempre que Portugal ultrapassar os "120 novos casos por dia por 100 mil habitantes a 14 dias" ou sempre que o Rt - o número médio de casos secundários que resultam de um caso infetado pelo vírus - ultrapasse 1.

DADOS POR REGIÃO

Das 5 mortes registadas nas últimas 24 horas, duas ocorreram em Lisboa e Vale do Tejo, duas na região Centro e uma no Alentejo.

Na região de Lisboa e Vale do Tejo foram notificadas mais 210 novas infeções, contabilizando-se até agora 310.653 casos e 7.113 mortos.

A região Norte tem 120 novas infeções por SARS-CoV-2 e desde o início da pandemia já contabilizou 330.043 casos de infeção e 5.295 mortes.

Na região Centro registaram-se mais 53 casos, acumulando-se 116.926 infeções e 2.997 mortos.

No Alentejo foram assinalados mais 52 casos, totalizando 29.005 infeções e 968 mortos desde o início da pandemia em Portugal.

A região do Algarve tem notificados 8 novos casos, somando 20.580 infeções e 351 mortos.

Na região Autónoma da Madeira foram registados 34 novos casos, contabilizando 8.477 infeções e 67 mortes devido à covid-19 desde março de 2020.

Os Açores têm hoje 11 novos casos, contabilizam 4.014 casos desde o início da pandemia e 28 mortos.

As autoridades regionais dos Açores e da Madeira divulgam diariamente os seus dados, que podem não coincidir com a informação divulgada no boletim da DGS.

Mais de um milhão de portugueses já foi vacinado com a primeira dose

Portugal ultrapassou hoje um milhão de vacinados com a primeira dose de uma das vacinas contra a covid-19 e, em simultâneo, serão atingidas 500.000 segundas doses administradas, segundo fonte da task force do plano de vacinação.

"Está já hoje ultrapassado em Portugal a barreira de um milhão de primeiras doses administradas de vacinas contra a covid-19", disse à agência Lusa fonte da 'task force' coordenada pelo vice-almirante Henrique Gouveia e Melo.

A mesma fonte acrescentou que, "em simultâneo, será alcançado o valor de cerca de meio milhão de segundas doses inoculadas", sendo que quinta-feira foi "o dia com maior volume de doses administradas: 50 mil".

Portugal começou a vacinar a população em 27 de dezembro de 2020. No primeiro dia foram vacinadas 4.534 pessoas.

Mais de um terço dos SMS a convocar para a vacinação não tiveram resposta

Mais de um terço dos SMS enviados a convocar para a vacinação não tiveram resposta. As mensagens escritas foram enviadas aos idosos a partir dos 80 anos e às pessoas entre os 50 e os 79 anos com doenças de maior risco.

O jornal Público avança esta sexta-feira que, desde o início da vacinação destes grupos e até quarta-feira, mais de 37% dos SMS enviados ficaram sem resposta. Muitos idosos não têm telemóvel e não conseguem responder à convocação.

Os Serviços Partilhados do Ministério da Saúde dizem que as mensagens são apenas uma das formas de contacto e que, quando não há resposta, os centros de saúde podem convocar os utentes através de uma chamada telefónica ou por carta.