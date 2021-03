No dia em que arrancou a vacinação a docentes e não docentes do pré-escolar e do 1.º ciclo escolar, o Presidente da República diz que com a eventual abertura de mais escolas em abril, há a necessidade de se olhar para os profissionais da Educação.

“Com essa eventualidade depois da Páscoa há uma necessidade de olhar para as escolas e nomeadamente para os professores” afirmou Marcelo Rebelo de Sousa.