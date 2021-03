Covid-19. Festas com milhares de pessoas repetem-se no Brasil 

O Brasil continua a ser um dos países mais afetados no mundo pela pandemia de covid-19, ultrapassando os 12,5 milhões de casos e registando mais de 312 mil mortes.

Desde sexta-feira, que as grandes cidades suspenderam por 10 dias as atividades não essenciais. Num mês, as autoridades brasileiras já interromperam mais de 700 festas ilegais, como a que aconteceu este fim de semana numa discoteca.

Os hospitais estão á beira da rutura, com as camas de cuidados intensivos quase lotadas. Os contágios têm disparado nas camadas mais jovens.

A Fundação Oswaldo Cruz revela que, este ano, as infeções entre pessoas 30 e 39 anos aumentaram 565%.