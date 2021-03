Covid-19. Governo brasileiro anuncia três vacinas nacionais em preparação para testes

O Governo brasileiro anunciou esta sexta-feira que três potenciais vacinas nacionais contra a covid-19 avançaram "na fase de pré-testes" e, uma delas, entrou com um pedido de autorização no órgão regulador para testagem em voluntários.

A informação foi divulgada pelo ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações, Marcos Pontes, salientando que o Governo Federal tem trabalhado no desenvolvimento de 15 protocolos de vacinas nacionais contra a covid-19.

"Três dessas vacinas avançaram nos pré-testes e, agora, elas estão entrando na fase dos testes clínicos. (...) Uma dessas vacinas já tem o protocolo registado na Anvisa [Agência Nacional de Vigilância Sanitária, órgão regulador do país] para testes clínicos", disse Pontes, em conferência de imprensa, frisando que o protocolo foi entregue na quinta-feira.

O anúncio feito pelo Governo Federal, presidido por Jair Bolsonaro, surge apenas algumas horas após o executivo de São Paulo, governado por João Doria, rival político do chefe de Estado, ter anunciado a Butanvac, uma vacina própria, desenvolvida localmente pelo Instituto Butantan.

Questionado sobre uma eventual relação entre os factos, o ministro Marcos Pontes argumentou tratar-se de uma mera "coincidência.

"No meu ponto de vista, não tem nada a ver um ponto com o outro. Coincidência, bom para o país. Nós precisamos de ter várias vacinas nacionais. Essa aqui é uma que a gente tem trabalhado bastante", advogou Pontes, rejeitando qualquer relação com o anúncio feito horas antes pelo executivo de São Paulo.