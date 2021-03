Páscoa: "Iremos ter uma situação que vai potenciar o início de uma vaga"

O risco de transmissibilidade está a subir, alertou o professor da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, Carlos Antunes. Estima-se que o Rt esteja na ordem dos 0,99.

"Mais dia menos dia certamente teremos o Rt acima de 1", disse.

A incidência da covid-19 está a aumentar em grupos etários específicos, nomeadamente, o grupo doa 0 até aos 5 anos, e no dos 18 aos 24 anos, grupo que lidera em termos de incidência. O contrário acontece ao grupo dos 80+ que aparece em quarto lugar, fruto já da campanha de vacinação, alega o professor, lembrando que 80% das pessoas desta faixa etária tomaram pelo menos a primeira dose da vacina.

As pessoas com mais de 80 anos representam 50% dos óbitos e 35% dos internamentos por covid-19. Acumulado com o grupo dos 70 aos 79 e dos 60 aos 69 anos, prefaz 84% dos intermanentos hospitalares.

Período da Páscoa

O índice de confinamento, que ronda hoje os 46%, continua a diminuir, aponta Carlos Antunes. Numa entrevista à SIC Notícias, o professor considerou a Páscoa é um período de risco, uma vez que, apesar das medidas mais restritivas, não se irão conter a totalidade dos contágios que vão ocorrer.

"Iremos ter uma situação que vai potenciar o início de uma vaga. A progressão com que faremos o desconfinamento e cautela e o comportamento indivual irão determinar isso", apontou.

Por isso, defende que o ritmo de vacinação deveria ser superior, para "dar garantia de que mesmo que surgisse a quarta vaga não teria impacto nos internamentos e na letalidade". O professor sublinhou que os hospitais estão a retomar a atividade programada, que tem sido gravemente afetada pela pandemia. O ressurgimento de uma nova vaga, que contribua para o aumento de internamentos, é uma "situação preocupante".