Partidos prontos para aprovar prolongamento das moratórias contra a vontade do Governo

A maioria dos partidos da oposição vai aprovar esta quarta-feira o prolongamento das moratórias, uma decisão que vai contra a vontade do Governo.



Quase todos os partidos vão aprovar a extensão do prazo das moratórias, proposta pelo PCP. O PSD garante que vai viabilizar a proposta na generalidade, mas de forma a ser debatida na especialidade onde pode ser alterada.

Em comunicado, o Chega já disse que vai votar a favor.

A moratória pública para famílias e empresas termina a 30 de setembro, mas a dos bancos, as privadas, acabam já esta quarta-feira.

Centeno recusa estender indiscriminadamente moratórias de crédito

Mário Centeno recusa estender indiscriminadamente as moratórias de crédito por temer um efeito negativo nos bancos, nas famílias e nas empresas. Em audição no parlamento, o governador do Banco de Portugal desvalorizou o impacto das moratórias privadas e disse que solução está dentro dos bancos.

O governador do Banco de Portugal sublinhou ainda que as respostas para eventuais problemas com a retoma das prestações devem ser encontradas dentro dos bancos, caso a caso.

De acordo com dados apresentados à comissão de Orçamento e Finanças, desde junho que o crédito hipotecário em moratória privada caiu cerca de 2 mil milhões de euros.