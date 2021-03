Câmara de Lisboa inicia plano de testagem em massa em 10 freguesias

A Câmara de Lisboa começa esta quarta-feira um plano de testagem em massa. Vão ser testados à covid-19 de forma gratuita os residentes das freguesias com mais de 120 novos casos por 100 mil habitantes em 14 dias.

São 10 as freguesias: Ajuda, Alvalade, Arroios, Estrela, Marvila, Olivais, São Vicente, Santa Clara, Santa Maria Maior e Santo António. A lista de freguesias será atualizada de quinze em quinze dias, de acordo com a evolução dos números da covid-19, e vai estar disponível nos sites e redes sociais do município e da Associação Nacional de Farmácias.

Os residentes maiores de 16 anos nestes territórios poderão agendar telefonicamente um teste rápido antigénio numa das mais de 100 farmácias do concelho que já aderiu ao plano de testagem e cada munícipe poderá fazer dois testes por mês.