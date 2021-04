Covid-19. Permitido circular entre concelhos na quinzena após a Páscoa

A proibição da circulação entre concelhos no continente português não vai estar em vigor na quinzena após a Páscoa, depois da aplicação atual da medida, que termina na segunda-feira, anunciou esta quinta-feira o primeiro-ministro.

"Na próxima quinzena não está prevista a proibição de circulação entre concelhos, seja à semana, seja ao fim de semana", afirmou António Costa, em conferência de imprensa, após uma reunião do Conselho de Ministros.

A proibição de circulação entre os 278 municípios do continente foi já aplicada por várias vezes no âmbito do combate à pandemia de covid-19.

A medida está atualmente em vigor, neste período de Páscoa, desde a sexta-feira passada e até às 05:00 de segunda-feira.

"Tradicional almoço de Páscoa deve ser mesmo evitado": o apelo de António Costa

O primeiro-ministro apelou esta quinta-feira, uma vez mais, aos portugueses para que evitem os convívios durante o período da Páscoa.

"Renovo o apelo para que todos façamos o esforço de evitar que esta Páscoa possa ser uma Páscoa infeliz."

Numa comunicação ao país, António Costa afirmou que evitar estes convívios será "absolutamente fundamental" para evitar a propagação de casos de covid-19.