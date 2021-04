Covid-19. Países Baixos suspendem vacina da AstraZeneca em pessoas com menos de 60 anos

Os Países Baixos suspenderam as injeções da vacina AstraZeneca em pessoas com menos de 60 anos, após terem ocorridos casos de coágulos sanguíneos, segundo as autoridades de saúde.

"A causa imediata para essa decisão é a notificação de casos de trombose associada à baixa contagem de plaquetas após as vacinações", justificou o serviço público de saúde.

Em comunicado, o ministério da Saúde explicou que esta decisão ocorreu após cinco novos casos que afetaram mulheres entre os 25 e os 65 anos.

"Temos que ter cuidado, por isso, é aconselhável apertar o botão de pausa como medida de precaução", considerou o ministro da Saúde, Hugo de Jonge.

Desta forma, foram adiadas cerca de 10.000 vacinações que estavam previstas para a próxima semana a membros dos serviços de saúde holandeses com menos de 60 anos.

A suspensão deve durar até 7 de abril, altura em que a Agência Europeia de Medicamentos (EMA) dará mais orientações sobre o assunto.

Espanha alarga vacina a toda a população, Alemanha restringe-a a menores de 60 anos

Continua instalada a confusão nalguns países europeus, por causa da vacina da AstraZeneca. Espanha e a Alemenha tomaram decisões opostas quanto à vacina.

A Alemanha interditou-a esta quarta feira a menores de 60 anos. Espanha, que apenas a administrava a menores de 65 anos, alarga agora a toda a população.