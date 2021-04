Covid-19. Seis concelhos acima do limiar de risco

Nesta altura, há no país seis concelhos acima do limiar de risco, com mais de 240 novos casos por cem mil habitantes: Carregal do Sal, Moura, Odemira, Portimão, Ribeira de Pena e Rio Maior.

No topo das preocupações, alguns avançam já com medidas para conter o aumento de casos.

Portimão é o concelho do Algarve com maior incidência de casos. Um surto na construção civilobrigou a mais de 500 testes. 89 estavam positivos. Provocou ramificações a Albufeira, Silves, Vila do Bispo e Lagoa.

Há outros 13 que as autoridades de saúde colocam neste grupo de maior risco.