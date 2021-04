Com a probição de circular entre concelhos, há quem aproveite o fim de semana de Páscoa para passeios em família.

Em Matosinhos, a marginal é o local mais procurado.

A regra é ficar em casa, mas a temperatura amena convida a cair na tentação de ir até à praia.

Com as tradições da Páscoa suspensas para evitar riscos para a saúde pública e a proibição de circular entre concelhos, o país segue em frente com receio de dar um passo atrás e com vontade de que tudo volte a ser como era.