Fronteira terrestre entre Portugal e Espanha fechada até 16 de abril

A fronteira terrestre entre Portugal e Espanha vai continuar fechada até 16 de abril. Anunciou o Ministério do Interior de Espanha em comunicado.

O Ministério do Interior espanhol explica que está em causa a situação epidemiológica dos dois países.

A circulação é permitida apenas ao transporte internacional de mercadorias, trabalhadores transfronteiriços e sazonais que tenham documentação, e veículos de emergência e socorro.

Na quinta-feira, António Costa já tinha anunciado que as fronteiras iam continuar fechadas.

"Vão manter-se fechadas as fronteiras terrestres com Espanha com aquelas exceções que são conhecidas e têm vindo a ser praticadas", disse António Costa, na conferência de imprensa realizada após o conselho de ministros.