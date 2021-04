Alemanha quer vacinar 20% da população até fim de maio, França tem hospitais sobrelotados

A Alemanha aposta na vacinação contra a covid-19. O país, que vacinou 10% da população em três meses, quer duplicar o número até ao fim de maio.

Em França, os hospitais estão sobrelotados e a polícia investiga a participação de ministros em festas e jantares ilegais, quando o país lida com o aumento de infeções que levaram ao terceiro confinamento.

Itália termina esta segunda-feira o confinamento nacional, mas grande parte do país vai manter restrições apertadas para travar as infeções. Até 30 de abril, todos os viajantes de países da União Europeia têm de apresentar um teste negativo feito 48 horas antes e é obrigatória uma quarentena de cinco dias e outro teste depois do isolamento.

Na Sérvia, apesar da lenta campanha de vacinação e do aumento de casos, em nome da economia, o Governo alivia restrições. Bares e restaurantes podem servir, mas apenas na esplanada e com capacidade reduzida de clientes.