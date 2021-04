Desconfinamento em Inglaterra. Boris Johnson vai anunciar novas regras para viagens ao estrangeiro

O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, vai anunciar hoje as novas regras para viagens ao estrangeiro. Deverá ser criado um sistema tipo semáforo, de acordo com a incidência do vírus e plano de vacinação.

Até 17 de maio, continuam proibidas as saídas de Inglaterra sem ser por motivos essenciais. Mas a partir daí, deverá vigorar um sistema de semáforo, no que diz respeito às regras a cumprir no regresso a casa.

Quem chega de países na categoria verde não faz quarentena, mas tem que fazer um teste à partida e à chegada. Quem regressa dos países no amarelo já não escapa à obrigatoriedade de se autoisolar durante 10 dias. Já quem chega dos países na categoria vermelha, faz quarentena em hotel.