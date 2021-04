Covid-19. Há 26 concelhos em risco de não desconfinar

Vinte e seis concelhos estão acima do limiar de risco de incidência da covid-19, podendo não avançar no desconfinamento caso a situação se mantenha na próxima avaliação do Governo, segundo o boletim epidemiológico divulgado esta segunda-feira.

Estes concelhos registam um acumulado, nos últimos 14 dias, de mais de 120 casos por cada 100 mil habitantes, sete dos quais estão mesmo acima dos 240 novos casos por 100 mil habitantes.

Entre os 120 e os 239,9 casos por 100 mil habitantes estão os concelhos de Alandroal, Albufeira, Beja, Borba, Câmara de Lobos, Cinfães, Figueira da Foz, Figueiró dos Vinhos, Funchal, Lagoa, Marinha Grande, Penela, Ponta Delgada, Ponta do Sol, Ribeira Brava, Santa Cruz, Soure, Vila do Bispo e Vimioso.

No patamar acima, entre os 240 e os 479,9 casos por 100 mil habitantes, estão os concelhos de Carregal do Sal, Moura, Odemira, Portimão, Ribeira de Pena e Rio Maior.

Em risco extremamente elevado, acima dos 480 casos, está o concelho de Machico, na região Autónoma da Madeira. É o concelho do país com maior incidência, registando 500 casos por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias.