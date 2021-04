O concelho de Rio Maior é um dos que está acima do limiar de risco de incidência e que pode ter de ficar para trás no plano de reabertura do país. A população está preocupada com a possibilidade de voltar a confinar.

A Câmara Municipal quer mais fiscalização nas ruas e pede cautela à população.

Por precaução, esta segunda-feira foram disponibilizados testes rápidos gratuitos à população. 150 pessoas fizeram o rastreio, 145 deram negativo, os outros cinco foram inconclusivos.