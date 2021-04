Covid-19. Índia com novo máximo de infeções

Apesar de fazer mais de um milhão de testes por dia, a Índia ainda não tem dados suficientes para explicar o aumento das últimas semanas: só nas últimas horas o país registou mais de 126 mil novos casos, um novo máximo, e ainda 685 mortes, o número mais alto desde novembro.

Dezenas de cidades do país estão a impor recolher obrigatório noturno, mas o governo recusa, para já, um segundo confinamento a nível nacional.

No dia em que recebeu a segunda dose da vacina, o primeiro-ministro indiano voltou a insistir na imunização para derrotar o vírus, que avança a um ritmo preocupante. Razão que levou a Nova Zelândia a suspender a entrada no país de viajantes da Índia até ao dia 28 de abril.

A Índia é o terceiro país do mundo com mais casos e o quarto com mais mortes por covid-19.