Com as esplanadas abertas, sexta-feira à noite ficou marcada pelo regresso ao Bairro Alto

Com as esplanadas abertas, a noite de sexta-feira marcou o regresso de muitos ao Bairro Alto, em Lisboa, e nem sempre foram cumpridas as medidas de segurança.

O plano de desconfinamento prevê que a partir de 19 de abril, os restaurantes, cafés e pastelarias recebam clientes no interior do estabelecimento. E que à mesa das esplanadas passem a sentar-se seis pessoas. Mas para isso é preciso que as normas sejam cumpridas, caso contrário em vez de um passo em frente, pode ser dado um passo atrás.

Os proprietários apelam aos clientes que respeitem as regras e pedem às autoridades que reforcem a fiscalização.