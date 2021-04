Covid-19. Linha vermelha pode ser atingida daqui a dois meses

Portugal pode chegar aos 120 casos de covid-19 por 100 mil habitantes e atingir a linha vermelha daqui a dois meses, se continuar a progredir à taxa atual.

O segundo relatório de monitorização das linhas vermelhas foi publicado este sábado e, de acordo com as autoridades de saúde, o país regista por esta altura uma transmissão de moderada intensidade e uma reduzida pressão nos serviços de saúde.

O documento refere ainda que o R - o índice de transmissão - tem aumentado desde 10 de fevereiro. A região do Alentejo é a única onde este indicador apresenta valores inferiores a 1, estando nos 0,99.

Na nota é ainda deixado um alerta sobre o período pascal e o início do desconfinamento, que podem interferir na situação do país, com os reflexos a serem sentidos nas próximas semanas.