Em dois meses, Portugal poderá atingir 120 casos de covid-19 por 100 mil habitantes

Com o atual ritmo de crescimento e com o efeitos da Páscoa e do desconfinamento a sentirem-se nas próximas semanas, Portugal poderá dentro de dois ou mais meses atingir uma taxa de incidência de 120 casos por 100 mil habitantes.

O alerta é da Direção-Geral da Saúde e do Instituto Ricardo Jorge, que no relatório dos últimos 14 dias é contabilizada uma incidência de infeções de 66 casos e que calcula que com a tendência ligeira de crescimento nacional e um tempo de duplicação previsto de 86 dias o país pode atingir no verão números preocupantes.

O Governo tinha definido como linhas vermelhas para avançar com as medidas de reabertura precisamente 120 novos casos por dia por 100 mil habitantes ou um Rt que ultrapasse o 1, o que já está a acontecer a nível nacional, com exceção para a região do Alentejo.

