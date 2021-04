Covid-19. Milhares de indianos banham-se no Rio Ganges indiferentes ao avanço do vírus 

Na Índia, o ritual com milhares de fiéis no rio Ganges segue indiferente ao avanço do coronavírus, com poucos cuidados de distanciamento e sem máscara, apesar dos avisos das autoridades.

A polícia diz que, por causa das multidões, não tem sido possível exercer o controlo e aplicar multas, temendo que a imposição do distanciamento social, por parte das autoridades, possa originar desordem e pânico.

O país assiste a um aumento súbito de infeções: quase 170 mil nas últimas 24 horas, um novo máximo desde o início da pandemia.

A Índia é agora responsável por uma em cada seis infeções diárias em todo o mundo e ultrapassou o Brasil: é agora o segundo país com mais casos, mais de 13,5 milhões.