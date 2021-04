Concelhos acima do limiar de risco. Especialista propõe critério de incidência vizinha 

Um dos especialistas ouvidos esta terça-feira na reunião do Infarmed propôs mudanças nos indicadores que medem o risco de incidência de covid-19 em cada concelho.

Óscar Felgueiras propõe a criação do indicador de "incidência vizinha" para além do de incidência em cada concelho.

Há 29 concelhos com incidência acima do limite de risco definido pelo Governo, ou seja, mais de 120 novos casos por 100 mil habitantes. Se os números se mantiverem, correm o risco de não avançar como previsto no desconfinamento.

No mapa nacional, há ainda outro sinal de alerta. A incidência aumentou em 112 dos 308 municípios do país.