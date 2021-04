Covid-19. Centenas de alunos em isolamento no norte do país 

Centenas de alunos do norte do país estão em isolamento, devido a casos positivos de covid-19. Em Cabeceiras de Basto, há oito turmas nesta situação.

A decisão de colocar estas turmas do Agrupamento de Escolas de Cabeceiras de Basto em isolamento foi tomada durante o fim de semana. No sábado, tinha sido conhecido o resultado positivo de um aluno do 8.º ano. O irmão, que frequenta o 5.⁰ ano da mesma escola, descobriu depois que estava também infetado.

Contactada pela SIC, a direção do agrupamento confirmou que surgiu um terceiro caso positivo de mais um aluno. As turmas afetadas estão agora a ter aulas à distância

Já em Fafe, na EB 2/3 Padre Joaquim Flores, há pelo menos um caso positivo de um aluno. A situação obrigou também ao isolamento profilático de 14 dias de estudantes e docentes do 3.º ciclo, que passaram para o ensino à distância.