Covid-19. Vacinação em Loures com longa fila

A vacinação contra a covid-19 em Loures ficou esta quarta-feira marcada por longas filas, em frente ao Pavilhão Feliciano Bastos.

Dezenas de utentes tiveram de aguardar no exterior, à chuva, para serem vacinados.

Uma das causas para esta longa fila foi a antecedência com que as pessoas chegaram ao centro de vacinação - em alguns casos mais de uma hora antes -, o que obrigou a aguardar mais tempo no exterior.

Ainda assim, apesar do mau tempo e da longa fila, os utentes afirmam que o período de espera acabou por não ser muito elevado.

Centenas de pessoas à espera da vacinação na Maia devido a erro informático

Ao que a SIC apurou, um erro informático levou a que centenas de pessoas fossem chamadas para tomar a vacina à mesma hora, como explicou em direto a repórter Márcia Silva Gonçalves.

A situação ocorreu no Centro de Vacinação Covid Maia I, que funciona em Gemunde, nas instalações da Junta de Freguesia do Castêlo da Maia.

A maioria das pessoas na fila são idosos e, em alguns casos, o tempo de espera ultrapassa as três horas.