Portugal "não dispõe de dados para decisões seguras" sobre próxima fase do desconfinamento

Tiago Correia, professor de Saúde Internacional e investigador do Instituto de Higiene e Medicina Tropical, da Universidade Nova de Lisboa, considera que Portugal não dispõe ainda dos dados necessários para tomar decisões seguras sobre a próxima fase do desconfinamento.

Esta quarta-feira, na SIC Notícias, alertou que os efeitos da Páscoa e da segunda fase do desconfinamento só vão ser conhecidos na próxima semana.

OMS alerta para crescimento exponencial da pandemia

A Organização Mundial da Saúde (OMS) alertou esta segunda-feira para o aumento do número de casos de covid-19 em sete semanas consecutivas e do número de mortes em quatro semanas, sublinhando que a pandemia "está a crescer exponencialmente".

O alerta foi deixado pelo diretor-geral da organização, Tedros Adhanom Ghebreyesus, e pela líder técnica de resposta à covid-19, Maria Van Kerkhove, na videoconferência de imprensa regular sobre a evolução da pandemia, transmitida da sede da OMS, em Genebra, na Suíça.

Tedros Adhanom Ghebreyesus salientou que a semana passada foi a quarta que registou o maior número de infeções com o coronavírus SARS-CoV-2 numa semana, em consequência do "grande aumento do número de casos" detetados em diversos países da Ásia e do Médio Oriente.