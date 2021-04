Renovação do estado de emergência aprovada com votos do PS, PSD, CDS e PAN 

A renovação do Estado de Emergência foi aprovada esta quarta-feira, no Parlamento, com votos a favor do PS, PSD, CDS e PAN, e a abstenção do Bloco de Esquerda.

No final do debate, o ministro da Administração, Eduardo Cabrita, Interna sublinhou a importância dos próximos 15 dias.

À exceção dos socialistas, os partidos criticaram o Governo pela falta de coragem na gestão da pandemia de covid-19.

A votação desta quarta-feira foi idêntica à que se verificou nas seis anteriores renovações do estado de emergência, aprovadas no Parlamento e decretadas pelo Presidente da República desde 13 de janeiro.

O período de estado de emergência atualmente em vigor termina às 23:59 desta quinta-feira, 15 de abril. Esta renovação terá efeitos entre as 00:00 de 16 de abril e as 23:59 de 30 de abril.