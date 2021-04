Covid-19. Sete turmas em Abrantes estão em isolamento 

O agrupamento de escolas número um de Abrantes colocou em isolamento sete turmas do ensino pré-escolar, 1.º ciclo e do 5.º ano, depois de três casos de covid-19 detetados na escola Maria Emília Moita.

Ao todo, em isolamento profilático estão 105 alunos e 28 adultos, entre professores, educadores de infância e auxiliares.

São sete as turmas deste agrupamento de escolas de Abrantes em isolamento nos próximos 14 dias. Neste período, as aulas prosseguem no sistema de ensino à distância.

O sistema de bolhas entre as turmas permitiu que os restantes alunos do agrupamento continuem a ter aulas normalmente.