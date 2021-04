População de Moura indignada com recuo no desconfinamento

O concelho de Moura dá um passo atrás no desconfinamento. Nos últimos 14 dias, registou uma taxa de incidência superior a 240 casos por 100 mil habitantes.

Tudo o que tinha aberto a 5 de abril volta a encerrar. Apenas o ensino segue o plano de abertura.

Em duas avaliações sucessivas, como mandam os especialistas, Moura manteve-se na zona vermelha, porque há 14 dias registou uma taxa de incidência de mais de 240 casos por 100 mil habitantes, uma regra que o autarca considera desajustada e injusta.

Para além de Moura, também Rio Maior, Odemira e Portimão vão voltar a estar sob as regras da primeira fase. Estes concelhos devem cumprir as regras que estavam impostas a 15 de março, no arranque do desconfinamento.