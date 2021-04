Rio Maior recua no desconfinamento. Autarca diz que é penalizador para a economia 

Rio Maior é um dos quatro concelhos que vai recuar nas medidas restritivas, impostas devido à pandemia de covid-19.

O autarca acredita que a decisão vai prejudicar gravemente as pequenas e médias empresas, e defende uma revisão dos critérios, numa altura em que estão a ser massificados os testes

Depois da situação epidemiológica se ter agravado há três semanas, com um surto numa fábrica, o concelho tem agora 33 casos ativos em pouco mais de 20 mil habitantes. Rio Maior ultrapassa a linha vermelha definida pelo Governo com mais de 240 casos por 100 mil habitantes, nos últimos 14 dias.

Para além de Rio Maior, também Moura, Odemira e Portimão vão voltar a estar sob as regras da primeira fase. Estes concelhos devem cumprir apenas as regras que estavam impostas a 15 de março, no arranque do desconfinamento.