São Miguel no nível mais elevado de risco de contágio de covid-19 desde a meia-noite

A ilha de São Miguel, nos Açores, passou às 00:00 locais de hoje (01:00 em Lisboa) para o nível mais elevado de risco de contágio da covid-19, que implica limitações à circulação e encerramento do comércio.

Os cafés e restaurantes fecham portas e os empresários pedem novos apoios para suportar as perdas. Dizem que só o serviço de take-away não chega.

Com toda a ilha no nível máximo de risco, mantêm-se encerradas as escolas e as creches. Todo o comércio também fecha mais cedo. Há também recolher obrigatório às 20:00 durante a semana e às 15:00 ao fim de semana.

