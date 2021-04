Portugueses saem à rua no último fim de semana antes da 3ª fase de desconfinamento

Grande parte do país avança na segunda-feira para mais uma fase de desconfinamento. Cafés e restaurantes vão poder servir refeições no interior e os centros comerciais e lojas voltam a abrir portas. Uma reabertura desejada por muitos portugueses, embora com alguns receios.

A SIC falou com algumas pessoas que aproveitaram a tarde de sol deste sábado para passear ao livre, em parques, jardins e praias. A maioria deseja a reabertura dos espaços comerciais e sobretudo dos restaurantes, mas lembra que é preciso bom senso nesta reabertura.