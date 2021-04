Governo não teve em conta todos os dados da DGS na avaliação do desconfinamento

O desconfinamento a várias velocidades está a levantar dúvidas. Até porque, se fossem considerados todos os dados da Direção Geral da Saúde, mais cinco concelhos ficariam impedidos de avançar para a próxima fase.

A questão até agora não se tinha colocado. A partir do momento em que o país passa a estar em patamares diferentes e se rompe a evolução no desconfinamento por igual, começam a surgir os desentendimentos.

As avaliações são feitas de 15 em 15 dias com base nos números da DGS que, todas as semanas, publica a incidência concelhia. Segundo a regra, só à segunda avaliação consecutiva acima do limite de 120 casos por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias é que se aciona o travão do desconfinamento.

Dos 13 a que António Costa deu cartão amarelo, cinco já estavam há uma semana em zona de risco: Barrancos, com o mais elevado índice, poderia mesmo ter de recuar. A lista inclui também Almerim, Miranda do Corvo, Vila Franca de Xira e Penalva do Castelo, caso fosse considerado o período intermédio de 24 de março até 6 de abril, e não a comparação das duas semanas do fim de março.

A SIC questionou a DGS sobre a atualização dos números que o Governo usou e se, além de Beja, houve mais alguma correção na incidência dos concelhos.