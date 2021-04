Covid-19. Concelhos que não seguem para desconfinamento temem impacto da paragem

Há seis concelhos que vão manter as regras da segunda fase do desconfinamento. As autarquias estão preocupadas com o impacto que esta decisão terá na economia.

Alandroal, Albufeira, Carregal do Sal, Figueira da Foz, Marinha Grande e Penela vão manter as restrições atualmente em vigor. Apresentam uma taxa de incidência superior a 120 casos por 100 mil habitantes a 14 dias.

Nestes concelhos continua a ser permitido o funcionamento de lojas até 200 metros quadrados, assim como a realização de feiras. Pode também praticar desportos de baixo risco, ir a ginásios (sem aulas de grupo) e ir a uma esplanada.

A única alteração que acontece nestes municípios é o regresso do ensino secundário e superior ao modo presencial. Uma medida que é de âmbito nacional.