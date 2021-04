Covid-19. Portugal tem 29 concelhos acima do limite de incidência

Portugal tem esta sexta-feira 29 concelhos com incidência da covid-19 superior a 120 casos por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias, valor igual ao indicado no anterior boletim, divulgado na sexta-feira.

Em risco muito elevado de contágio estão os municípios de Nordeste (1.049) e Vila Franca do Campo (1.312), ambos nos Açores, que registam incidências acumuladas superiores a 960 casos por 100 mil habitantes.

Dos 29 concelhos, três registam um acumulado, nos últimos 14 dias, de mais de 480 casos por cada 100 mil habitantes: Machico (581), Barrancos (551) e Odemira (757).

Sete concelhos têm valores acima dos 240 casos por 100 mil habitantes: Alandroal (361), Aljezur (304), Portimão (382), Resende (385), Rio Maior (309), Moura (313) e Penela (334).

Risco extremo (mais de 960 casos por 100 mil habitantes)

Nordeste

Vila Franca do Campo

Risco muito elevado (480-960 casos)

Barrancos

Machico

Odemira

Risco elevado (240-480 casos)

Alandroal

Aljezur

Moura

Penela

Portimão

Resende

Rio Maior

Risco moderado (120-240 casos)

Albufeira

Almeirim

Carregal do Sal

Figueira da Foz

Lagoa (Açores)

Marinha Grande

Mêda

Miranda do Corvo

Miranda do Douro

Olhão

Paredes

Penalva do Castelo

Porto Moniz

Ribeira Grande

Valongo

Vila Franca de Xira

Vila Nova de Famalicão

Todos os restantes concelhos registam menos de 120 casos por 100 mil habitantes.

Desconfinamento a três velocidades. O que muda a partir de segunda-feira?

Portugal, "na generalidade do território nacional", entra na segunda-feira na próxima fase do desconfinamento.

O Governo acredita que há "condições de dar o próximo passo". Contudo, há seis concelhos que não avançam para esta terceira fase por estarem acima dos 120 casos por 100 mil habitantes a 14 dias e quatro concelhos que vão voltar a estar sob as regras da primeira fase, por estarem acima de 240 casos por 100 mil habitantes.

Apesar de Portugal avançar no desconfinamento, e este avanço representar o aumento das exceções ao dever geral de recolhimento, o primeiro-ministro, António Costa, pediu, ainda assim, “contenção” aos portugueses.

Portugal com mais 4 mortes e 553 novos casos de covid-19 em 24 horas

Portugal contabiliza esta sexta-feira mais 4 mortes e 553 novos casos de covid-19, segundo o relatório diário da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Desde o início da pandemia, Portugal já registou 16.937 mortes e 829.911 casos de infeção pelo vírus SARS-CoV-2, estando esta sexta-feira ativos 25.367 casos, menos 47 em relação a ontem.

O boletim da DGS revela que estão internados 429 doentes, mais 6 do que na quinta-feira. Nos cuidados intensivos estão 101 doentes, menos 8.

Os dados indicam ainda que mais 596 doentes foram dados como recuperados, fazendo subir para 787.607 o número total de recuperados desde o início da pandemia em Portugal, em março de 2020.

RT RECUA, INCIDÊNCIA DE NOVOS CASOS TAMBÉM



O Rt - índice de transmissibilidade - desceu hoje para 1,05 a nível nacional e para 1,04 no território continental.

No que respeita à incidência de novos casos de infeção com SARS-CoV-2, os dados revelam também uma queda para 71,6 casos por 100.000 habitantes e 68,0 casos por 100.000 habitantes se for considerado apenas o continente.

A incidência refere-se ao número de novos casos por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias.

Os dados do Rt e da incidência são atualizados à segunda, quarta e sexta-feira.