Recuo no desconfinamento em quatro concelhos gerou discórdia no Conselho de Ministros

Apesar da maioria do país entrar numa nova fase do desconfinamento a partir de segunda feira há quatro concelhos obrigados a fazer marcha atrás. Têm mais de 240 casos por 100 mil habitantes.

Todos os autarcas criticaram a decisão, que também foi alvo de discórdia no Conselho de Ministros. A SIC sabe que os secretários de Estado nomeados para coordenar o combate à pandemia em cada região alertaram para a injustiça das medidas e anteciparam as críticas das autarquias.

A decisão é incompreensivel e injusta, nas palavras dos autarcas de Rio Maior, Moura e Odemira.

A presidente da Câmara de Portimão endureceu o discurso. As palavras ganham relevo porque, além de presidente da Câmara de Portimão, Isilda Gomes é membro do secretariado nacional do PS e vice-presidente da Associação Nacional de Municipios. Pediu o reforço da fiscalização, mais profissionais de saúde, a entrada em funcionamento do centro de vacinação e apoios extraordinários para a restauração e o comércio.

Portimão é bastião socialista no Algarve. Duas das outras três autarquias obrigadas a dar um passo atrás também têm executivos PS. Em ano de autárquias, este pode ser o início de um problema para a direção do partido e para António Costa.