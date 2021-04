A 3.ª fase de desconfinamento num país a várias velocidades

Com o país a várias velocidades, a maioria dos concelhos avança para a terceira fase do desconfinamento.

São 268 concelhos do continente, que reabrem cinemas, teatros, restaurantes, lojas e centros comerciais a partir de segunda-feira.

Os cinemas, durante a semana fecham às 22:00 e aos fins de semana às 13:00. A mesma regra aplica-se aos teatros e salas de espetáculos que também voltam a cena na próxima semana.

Vai ser possível voltar ao centro comercial ou ir ao restaurante, onde podem estar quatro pessoas à mesa no interior e até seis pessoas na esplanada.

Regressam eventos ao ar livre com lotação reduzida e vai ser possível praticar modalidades consideradas de médio risco, como futebol, futsal ou basquetebol. Desporto ao ar livre é permitido com um máximo de seis pessoas. Mas as aulas de grupo nos ginásios continuam proibidas.

Quem quiser casar ou fazer um batizado pode fazê-lo, desde que respeite os 25% de lotação do espaço. Volta também o atendimento presencial nas lojas do cidadão, mas tem de ser feita marcação.

Em todo o país, reabrem universidades e escolas secundárias. No entanto, oprimeiro-ministro deixou 13 concelhos com um aviso. Por agora avançam, mas vai ser preciso continuar o esforço.

