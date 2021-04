AstraZeneca. Infetados têm mais risco de coágulos que vacinados  

Estar infetado com a covid-19 acarreta mais riscos de formação de coágulos sanguíneos, do que tomar a vacina da AstraZeneca, de acordo com um estudo da Universidade de Oxford, que avaliou os riscos da vacina.

Os peritos entendem que não está em causa a segurança da vacina em termos técnicos, mas a forma de comunicar com a comunidade. Vacinar o mais possível é a resposta que, para já, é a mais eficaz.

Entre especialistas, também existe a convicção de que a mutação do vírus será determinante na periodicidade da toma das vacinas.