Covid-19. Dinamarca suspendeu de vez o uso da vacina da AstraZeneca

A Dinamarca decidu suspender de vez o fármaco do laboratório anglo-sueco, tornando-se o primeiro país da Europa a fazê-lo. Um especialista da Univresidade de Oxford considera que é uma atitide premautura porque são são maiores os beneficios do que os riscos.

Já a Alemanha atingiu esta quinta-feira o número diário de infeções mais alto desde 8 janeiro. Com os contágios a subir, o Governo central apela aos estados para apertarem medidas e evitar o colapso nos cuidados intensivos.

Em França é provável que esta quinta-feira seja ultrapassada a marca de 100 mil mortes por covid-19. O número de casos continua a subir, mas o de hospitalizações está a descer.

A Irlanda vai reabrir lojas e cabeleireiros a 4 de maio e permitir mais atividades ao ar livre. O terceiro confinamento no fim do ano passado permitiu travar as infeções e no final deste mês será apresentado o plano de alívio de medidas para junho e julho.

Veja também: