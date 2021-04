Jornal italiano avança que Bruxelas não vai renovar contratos com AstraZeneca e Johnson & Johnson

A Comissão Europeia não vai renovar os contratos com as farmacêuticas AstraZeneca e a Johnson & Johnson para compra de vacinas contra a covid-19 em 2022.

Os contratos que estão agora em vigor, quando expirarem, no próximo ano, não serão revovados, segundo avança o jornal italiano La Stampa esta quarta-feira.

"A Comissão Europeia, com o acordo dos líderes de muitos países [da UE], decidiu que os contratos com as empresas que produzem vacinas [de vetor viral], válidos para o ano em curso, não serão renovados no seu termo", lê-se no jornal italiano, citado pela Reuters.