Von Der Leyen anuncia contrato com a Pfizer para mais 50 milhões de doses da vacina já em abril

A presidente da Comissão Europeia anunciou hoje a extensão do contrato com a Pfizer/BioNTech para a compra de mais 50 milhões de doses da vacina já em abril. Esta entrega estava inicialmente prevista para o 4º trimestre deste ano.

Assim, no 2.º trimestre que agora se inicia, a UE disporá de um total de 250 milhões de vacinas da Pfizer/BioNTech.

O anúncio acontece no momento em que a norte-americana Johnson & Johnson deveria entregar à UE 55 milhões de doses da vacina, mas anunciou na terça-feira "a decisão de atrasar a distribuição" da sua vacina contra a covid-19 na Europa, após as autoridades norte-americanas terem recomendado "uma pausa" no seu uso nos EUA .

A UE está também a negociar com a farmacêutica norte-americana a encomenda de 1,8 mil milhões de doses da vacina para combater as variantes do novo coronavírus, num contrato que se prolongará até 2023.

100 milhões de europeus vacinados

Von der Leyen anunciou ainda que há atualmente 100 milhões de pessoas vacinadas na UE, 1/4 já com com as duas doses administradas.