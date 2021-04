Portugueses com mais de 60 anos vão receber a 2.ª dose da vacina da AstraZeneca

Os portugueses com 60 aos ou mais vão receber a segunda dose da vacina da Astrazeneca, confirmou a Direção-geral da Saúde ao jornal Expresso.

No caso das pessoas com menos de 60 anos, o esquema de vacinas ainda pode vir a ser alterado, ou seja, com uma vacina diferente na segunda toma.

As várias opções estão a ser estudadas com parceiros internacionais e serão comunicadas num prazo máximo de 12 semanas.

O Expresso relata ainda que, face à incerteza, há muitos portugueses que dizem sim quando recebem a mensagem para serem vacinados, mas acabam por não comparecer. Outros dizem que na data indicada não têm disponibilidade e pedem para voltarem a ser contactados mais tarde.

Dúvidas sobre os efeitos secundários da vacina AstraZeneca

A vacina AstraZeneca / Oxford. tem suscitado algumas dúvidas e receios sobre possíveis efeitos secundários graves, mas raros, após a observação de coágulos sanguíneos em pessoas inoculadas com esta vacina.

Já foram identificados dezenas de casos, alguns dos quais resultaram em mortes. No Reino Unido, houve 30 casos e 7 mortes de um total de 18,1 milhões de doses administradas até 24 de março.

A 18 de fevereiro a EMA garantiu que a vacina da Oxford/AstraZeneca pode ser administrada a maiores de 65 anos

A 31 de março, a Agência Europeia de Medicamentos (EMA) informou que já tinham sido administradas na União Europeia mais de 9,2 milhões de doses da vacina da AstraZeneca, acrescentando que “não está provado nexo causal com a vacina, mas é possível”, sublinhando que os benefícios da vacinação contra o novo coronavírus ainda superam os riscos.

Por precaução, vários países suspenderam a administração da vacina abaixo de certa idade, como França, Alemanha, Países Baixos, Canadá. A Noruega e a Dinamarca suspenderam totalmente seu uso por enquanto.

Portugal chegou a suspender tendo depois retomado a inoculação após recomendação da Direção-geral da Saúde a 10 de março de 2021. A 8 de abril ficou decidido que esta vacina só seria administrada a pessoas com mais de 60 anos.

A 6 de abril, um responsável da EMA veio afirmar que há uma ligação entre a vacina da AstraZeneca e os coágulos sanguíneos e, no mesmo dia, a OMS reafirmou que os benefícios da vacina da AstraZeneca superam os riscos.

No dia seguinte, tanto a EMA como a OMS reiteraram estas conclusões.

A AstraZeneca tem garantido que não há “indícios de risco agravado” e assegurou no final de março que "a segurança do paciente é a principal prioridade”.

Em menos de um ano desde que foi declarada a pandemia foram desenvolvidas várias vacinas em laboratórios por todo o mundo. A primeira vacina a obter autorização de emergência para inoculação foi a da Pfizer e BioNTech. O Reino Unido foi o primeiro país a aprovar esta vacina e a iniciar a campanha de vacinação, em dezembro de 2020.

Quase 3 milhões de mortos por covid-19 em todo o mundo

A pandemia da covid-19 provocou, pelo menos, 2.974.651 mortos no mundo, resultantes de mais de 138,2 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência noticiosa francesa AFP.

Em Portugal, morreram 16.933 pessoas dos 829.358 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde. A pandemia chegou ao país em 02 de março de 2020 e a campanha de vacinação iniciou-se em 27 de dezembro do mesmo ano.

A covid-19 é uma doença respiratória causada pelo novo coronavírus SARS-CoV-2 detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

A grande maioria dos pacientes recupera, mas uma parte evidencia sintomas por várias semanas ou até meses.

